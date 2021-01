Basket

Basket - NBA : L'anecdote insolite de Steve Kerr au sujet de Drake !

Publié le 11 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2021 à 14h38

Golden State s'est imposé sur le fil contre Toronto (106-105) ce dimanche. Après la rencontre, Steve Kerr a partagé une histoire invraisemblable impliquant le rappeur Drake.

Une revanche des Finales NBA 2019 opposait les Warriors aux Raptors ce dimanche : si Toronto l'avait emporté il y a un an et demi, c'est bien Golden State qui est sorti victorieux (106-105) la nuit dernière. À l'issue de la rencontre, Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, a été invité à discuter du Canada. Le coach de 55 ans a assuré qu' « [il] n'avait jamais rencontré un Canadien qu'il n'appréciait pas » ... jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Drake !

500€ d'amende pour Drake