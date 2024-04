NBA : Victor Wembanyama révèle la clé de sa progression en attaque

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, auteur de 32 points ce dimanche face aux Golden State Warriors de Stephen Curry (113-117), a beaucoup progressé depuis le début de la saison NBA. Après la défaite des San Antonio Spurs, le rookie a expliqué comment son jeu offensif a évolué cette année. « C’est passé par l’épuration de beaucoup de possessions », a-t-il justifié.

Au cours de la saison, le niveau de performance de Victor Wembanyama s’est envolé. Le rookie des Spurs n’est plus le même joueur qu’à son arrivée en NBA. Ce changement est perceptible tant dans ses performances que dans la manière dont il joue. Ce dimanche, après à la défaite de San Antonio face aux Golden State Warriors (113-117), il a expliqué ce qui a évolué dans sa manière d’attaquer.

« Quand je ne marque pas, c’est purement de ma faute »

« C’est passé par l’épuration de beaucoup de possessions intermédiaires où je ne faisais pas vraiment quelque chose de concret » , a expliqué Wembanyama en conférence de presse, après avoir inscrit 32 points contre les Warriors de Stephen Curry. « C’est sur ce point que [Gregg Popovich] et moi avons vraiment insisté, afin que je sois plus décisif. »



« Parce que la plupart du temps, même aujourd’hui, quand je ne marque pas, c’est purement de ma faute » , a continué la star des Spurs. « Pas de celle du défenseur. Je fais de mon mieux, mais j’ai parfois du mal à situer mon corps et à déterminer comment je peux être le plus efficace. Même si cela semble évident en regardant la vidéo, c’est difficile à appliquer. »

« Je n’ai pas l’intention de diminuer ma panoplie »