Basket - NBA : La détresse de Stephen Curry après cette terrible série

Publié le 12 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Défaits face aux Clippers, les Warriors sont sur une série de quatre défaites consécutives. Interrogé après ce nouveau revers, Stephen Curry a fait part de son immense déception.

Les Golden State Warriors n'y sont plus. Après les Lakers, les Trail Blazers et les Suns, les Clippers se sont également imposés face à la bande à Stephen Curry ce vendredi. Avec cette nouvelle défaite, les Golden State Warriors sont actuellement sur une série de quatre rencontres perdues. Interrogé à l'issue de la partie, Stephen Curry a tenté d'expliquer la mauvaise passe de son équipe.

«Personne n’aime se faire détruire comme ça a été le cas ce soir»