Basket

Basket - NBA : Cette énorme annonce sur l’avenir de Kyrie Irving !

Publié le 11 mai 2022 à 23h35 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a fait savoir que sa volonté première était de poursuivre chez les Brooklyn Nets, Kyrie Irving n’a toujours pas tranché pour son avenir selon le manager général de la franchise.

Cet été, Kyrie Irving sera agent libre après avoir disputé une saison en demi-teinte en raison des protocoles sanitaires, lui qui refusait de se faire vacciner contre le Covid-19. Écarté du roster des Brooklyn Nets pendant un long moment, Irving a finalement pu évoluer aux côtés de ses coéquipiers et de Kevin Durant à la toute fin de la saison et pendant les Play-Offs jusqu’à l’élimination de la franchise de Brooklyn. Après l’échec de la post-season, Irving faisait savoir qu’il ne comptait pas quitter le navire et souhaitait rester aux côtés de Kevin Durant. « Je ne prévois d’aller nulle part. J’ai juste hâte d’être cet été afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. Quand je dis que je suis ici avec Kevin (Durant), je pense que cela implique vraiment que nous allons gérer cette franchise ensemble, avec Joe (Tsai, le propriétaire) et Sean (Marks, le GM) ».

« C’est quelque chose que nous voyons ensemble pour le moment »